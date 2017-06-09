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Сухопутные войска РФ получили бригадный комплект комплекса "Искандер-М"

Армия и ОПК
9 июня, 11:04 UTC+3 МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Торжественная церемония передачи комплекса состоялась на полигоне Капустин Яр

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Загрузка ракетного комплекса "Искандер-М"

Загрузка ракетного комплекса "Искандер-М"

© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Ракетное соединение Восточного военного округа получило бригадный комплект ракетного комплекса "Искандер-М", сообщили в Минобороны РФ.

"На полигоне Капустин Яр состоялась торжественная церемония вручения бригадного комплекта "Искандер-М" личному составу ракетного соединения Восточного военного округа. Личному составу ракетной бригады были переданы более 10 пусковых установок, транспортно-заряжающие и командно-штабные машины, техника жизнеобеспечения, регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации", - сказали в военном ведомстве.

Это 10-е по счету ракетное соединение Сухопутных войск, полностью переведенное на эксплуатацию современного ракетного комплекса, уточнили в Минобороны РФ.

Экипажи ракетного соединения уже приступили к отработке практических действий по управлению ракетными ударами.

"Завершающим этапом перевооружения ракетной бригады станут тактические учения с боевым пуском крылатой ракеты, после чего весь личный состав соединения совершит передислокацию железнодорожным транспортом к месту постоянной дислокации", - добавили в министерстве.

Комплекс "Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров командных пунктов и узлов связи, авиации на аэродромах, ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, а также дальнобойной артиллерии.

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