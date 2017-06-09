Вертолетчики Северного флота проведут учения в Баренцевом море

МУРМАНСК, 9 июня. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" вышел в Баренцево море для учений во взаимодействии с летчиками. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В тренировках задействованы экипажи вертолетов Ка-27", - говорится в сообщении.

В течение суток летчики отработают взлеты и посадки на палубу большого противолодочного корабля, находящегося на переходе морем. Также они проведут облеты "Вице-адмирала Кулакова" для проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией. Экипажи вертолетов также отработают тактические приемы с использованием радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных лодок.

Ранее экипажи Ка-27 уже отработали посадки на вертолетную площадку "Вице-адмирала Кулакова", пока корабль находился в месте якорной стоянки.

Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" проекта 1155 имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения, а также два противолодочных вертолета Ка-27.