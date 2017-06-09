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Медведев: крылатые ракеты, созданные корпорацией "ТРВ", надежно защищают страну

Армия и ОПК
9 июня, 11:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Премьер-министр поздравил коллектив корпорации "Тактическое ракетное вооружение" с 15-летием

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив корпорации "Тактическое ракетное вооружение" с 15-летием. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте правительства.

"Примите мои поздравления с 15-летием корпорации "Тактическое ракетное вооружение", - говорится в сообщении. - За полтора десятилетия "ТРВ" стало узнаваемым брендом, продукция которого известна во всем мире. А главное - созданные вами крылатые ракеты надежно защищают нашу страну от современных вызовов и угроз".

Медведев отметил, что холдинг был образован на базе научно-производственного центра "Звезда-Стрела", который в военное время выпускал оружие для фронта и участвовал в реализации космической программы. "Сегодня "Звезда-Стрела", объединив более трех десятков других участников акционерного общества, высоко держит марку своей корпорации", - подчеркнул премьер.

Глава правительства выразил уверенность, что профессионализм коллектива, его опыт, помогут успешно решать постановленные задачи и оставаться лидерами оборонно- промышленного комплекса России.

АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", образованное в марте 2003 года на основании указа президента от 24 января 2002 года, - один из крупнейших российских оборонно-промышленных холдингов. 100% акций корпорации находятся в собственности Росимущества. Ядром объединения, куда на сегодняшний день входят более 30 предприятий, стало федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-производственный центр "Звезда-Стрела" (Королев) - предприятие - разработчик ракет, ведущее свою историю с 1924 г.

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