Рогозин: продукция "Тактического ракетного вооружения" показывает высокий класс в Сирии

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КОРОЛЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Продукция Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в ходе проведения операции в Сирии хорошо зарекомендовала себя и показала высокое качество. Такое мнение высказал вице-премьер Дмитрий Рогозин, выступая на юбилее КТРВ.
"Я поздравляю вас с этим праздником, с юбилеем. Это только начало большой работы, которая сейчас проходит испытания в Сирии, где все то, что производится вами, или большая часть того, испытывается, дорабатывается, доводится до ума, но показывает высокий класс. Это здорово, - сказал он. - Это фактически переводит нашу армию, наш флот в другую лигу".
Рогозин отметил, что всего несколько лет назад некоторые из либеральных экономистов позволяли себе "хихикать" над тем, что у России ржавые ракеты и ржавые заводы. "Предприятия, входящие в круг КТРВ, показывает, что это только у супостатов все ржавое, а у нас - современное и способное к боевому применению", - подчеркнул Рогозин, добавив, что представители НАТО уважают только язык физической силы, а КТРВ как раз и создает такое ощущение силы, позволяет России достойно отстаивать свою независимость и суверенитет.