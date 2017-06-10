Авиагруппа "Беркуты" отметит 25-летие масштабным авиашоу в Торжке

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Авиационная группа высшего пилотажа "Беркуты" отпразднует 25-летие со дня создания масштабным авиашоу в Торжке (Тверская область). Оно пройдет на территории Центра боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

СПЕЦПРОЕКТ Хищные птицы армии ТАСС рассказывает о секретах пилотажа "Беркутов", их вертолетах и истории авиагруппы

На празднике выступят не только "Беркуты" на вертолетах Ми-28Н, но и пилотажные группы "Русские Витязи" на истребителях Су-30СМ и "Стрижи" на истребителях МиГ-29.

Одиночный пилотаж продемонстрируют экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-26. Кульминацией авиашоу станет совместный пролет самолета Су-30СМ на предельно малой скорости и четверки вертолетов Ми-28Н из авиагруппы "Беркуты". Такой же сложнейший воздушный строй четверка вертолетов и истребитель продемонстрировали год назад в подмосковной Кубинке на праздновании 25-летия со дня создания "Стрижей" и "Русских витязей".

На аэродроме Торжок для зрителей будут представлены все новейшие образцы транспортных и ударных вертолетов: Ми-28Н "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор", Ми-35М, Ми-26Т, Ми-8АМТШ "Терминатор", Ми-8АМТШ-ВА.

Пилотажная группа "Беркуты" - единственная в своем роде, выступающая на боевых вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник". Днем рождения группы считается 11 апреля 1992 года. Празднование юбилея перенесли на июнь из-за участия "Беркутов" в подготовке планировавшегося проведения воздушной части парада Победы над Красной площадью.