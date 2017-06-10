В РФ создается встроенная в ракету система РЭБ, имитирующая массированный ракетный удар

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МОСКВА, 10 июня /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) создает устанавливаемую вместо боевой части ракеты систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая способна имитировать групповой ракетный налет. Об этом рассказал ТАСС советник первого заместителя генерального директора КРЭТ Владимир Михеев.
"Есть так называемые ложные аэродинамические цели. На них устанавливается специальная система РЭБ. Она может изображать в полете группу самолетов или крылатых ракет и имитировать ложный налет. Такие работы находятся на завершающей стадии", - сказал Михеев.
По его словам, для этих целей могут быть использованы несколько типов ракет, в том числе крылатые различного базирования, а также ракеты класса "воздух - воздух".