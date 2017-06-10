Звание генерал-полковника присвоено командующему Космическими войсками Александру Головко

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему Космическими войсками Воздушно-космических сил (ВКС) России, заместителю главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенанту Александру Головко. Об этом сообщается в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации указе президента.
"Присвоить воинские звания ... генерал-полковника Головко Александру Валентиновичу", - говорится в документе.
Александр Головко в 2012-2015 гг. занимал пост командующего Войсками воздушно-космической обороны.