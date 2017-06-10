Военные РФ в 2016 году засекли более 800 иностранных разведывательных самолетов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Радиотехнические войска России за 2016 год обнаружили более 2 тыс. иностранных боевых самолетов, в том числе 800 разведывательных. Об этом сообщил начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-майор Андрей Кобан.

"В 2016 году дежурными силами радиотехнических войск было обнаружено и сопровождено боле 600 тыс. объектов, более 2 тыс. - боевые иностранные самолеты, из них - более 800 самолетов-разведчиков", - рассказал он в эфире "Эха Москвы".

По словам генерала, в результате войска приводились в готовность номер один за прошлый год более 4 тыс. раз.

При этом, отметил Кобан, число нарушений порядка использования воздушного пространства уменьшилось до 16 в 2016 году с нескольких сотен в предыдущие годы.

"На сегодняшний день мы достаточно эффективно работаем по пересечениям государственной границы, и я вам скажу, что нарушителей государственной границы по сравнению с предыдущими годами стало значительно меньше", - добавил он. По словам генерала, этому, в частности, способствовало то, что в прошлом году под руководством главкома ВКС было проведено порядка 40 внезапных проверок.