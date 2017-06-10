Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Авиашоу в Торжке посетили более 15 тысяч человек

Армия и ОПК
10 июня, 17:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

"Во время воздушной части программы для гостей выступили авиационные группы высшего пилотажа "Беркуты", "Русские Витязи" и "Стрижи"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Авиашоу, состоявшееся в субботу на аэродроме города Торжок в Тверской области, посетили более 15 тысяч зрителей. Мероприятие было приурочено к 25-летию со дня создания авиационной группы высшего пилотажа "Беркуты", сообщили в Минобороны РФ.

"Во время воздушной части программы для гостей выступили авиационные группы высшего пилотажа "Беркуты", "Русские Витязи", "Стрижи", - рассказали военные, - Кульминацией авиашоу стал впервые проведенный совместный пролет самолета Су-30СМ и четырех вертолетов Ми-28Н на скорости около 200 километров в час". Проведением мероприятия, в котором было задействовано более 30 единиц авиационной техники, руководил командующий военно- воздушными силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин.

Зрителям были представлены все новейшие образцы транспортных и ударных вертолетов: Ми-28Н "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор", Ми-35М, Ми-26Т, Ми-8АМТШ "Терминатор", Ми-8АМТШ-ВА. Для гостей авиашоу работали полевая кухня, детская игровая зона, а также выставка авиационной техники. Тысячи зрителей, среди них много детей, смогли посидеть в кабинах новейших вертолетов.

Пилотажная группа "Беркуты" была создана 11 апреля 1992 года. Празднование юбилея перенесли на июнь из-за участия "Беркутов" в подготовке воздушной части парада Победы над Красной площадью.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Северный флот России
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пилот совершившего жесткую посадку под Саратовом самолета скончался
2
В Москве задержан топ-менеджер "Роснано"
3
СМИ: акции пяти крупнейших IT-компаний подешевели за день почти на $100 млрд
4
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде в Москве
5
Минфин Украины: Киев до 23 июня оспорит решение суда о выплате России $3 млрд долга
6
МЧС направит рекордную сумму на обеспечение жильем сотрудников
7
Главы МИД России и Катара обсудят дипломатический кризис на Ближнем Востоке
Темы дня
Загрузка...
Реклама