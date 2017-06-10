Авиашоу в Торжке посетили более 15 тысяч человек

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Авиашоу, состоявшееся в субботу на аэродроме города Торжок в Тверской области, посетили более 15 тысяч зрителей. Мероприятие было приурочено к 25-летию со дня создания авиационной группы высшего пилотажа "Беркуты", сообщили в Минобороны РФ.

"Во время воздушной части программы для гостей выступили авиационные группы высшего пилотажа "Беркуты", "Русские Витязи", "Стрижи", - рассказали военные, - Кульминацией авиашоу стал впервые проведенный совместный пролет самолета Су-30СМ и четырех вертолетов Ми-28Н на скорости около 200 километров в час". Проведением мероприятия, в котором было задействовано более 30 единиц авиационной техники, руководил командующий военно- воздушными силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин.

Зрителям были представлены все новейшие образцы транспортных и ударных вертолетов: Ми-28Н "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор", Ми-35М, Ми-26Т, Ми-8АМТШ "Терминатор", Ми-8АМТШ-ВА. Для гостей авиашоу работали полевая кухня, детская игровая зона, а также выставка авиационной техники. Тысячи зрителей, среди них много детей, смогли посидеть в кабинах новейших вертолетов.

Пилотажная группа "Беркуты" была создана 11 апреля 1992 года. Празднование юбилея перенесли на июнь из-за участия "Беркутов" в подготовке воздушной части парада Победы над Красной площадью.