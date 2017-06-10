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Фрегат "Адмирал Макаров" передадут Черноморскому флоту РФ в ноябре этого года

Армия и ОПК
10 июня, 18:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

По словам заместителя главкома ВМФ Виктора Бурсука, это позволит Черноморскому флоту еще более эффективно выполнять задачи в своей зоне ответственности

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Фрегат "Адмирал Макаров"

Фрегат "Адмирал Макаров"

© Виталий Невар/ТАСС, архив

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Макаров", построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" и оснащенный высокоточным ракетным оружием, войдет в состав Черноморского флота России уже в ноябре текущего года. Об этом сообщило в субботу Минобороны РФ.

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"Планируется, что фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356 совершит переход на Черноморский флот к постоянному месту дислокации в ноябре текущего года, после завершения всех этапов испытаний и подготовки материальной части к межфлотскому переходу с Балтийского в Черное море", - приводятся в сообщении слова заместителя главкома ВМФ вице-адмирала Виктора Бурсука. Он отметил, что это позволит Черноморскому флоту еще более эффективно выполнять задачи в своей зоне ответственности.

Фрегат "Адмирал Макаров" был заложен 29 февраля 2012 года и спущен на воду 2 сентября 2015 года. Это третий корабль в серии сторожевых кораблей проекта 11356, строящихся на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" по заказу Министерства обороны РФ. Первые два корабля серии - "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" - были сданы 11 марта и 7 июня 2016 года, в настоящее время они выполняют задачи в составе Черноморского флота.

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