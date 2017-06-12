Минобороны РФ заключило контракт на поставку очередной партии ЗРПК "Панцирь-С"

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Министерство обороны России заключило контракт с тульским Конструкторским бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова на поставку в войска очередной партии зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С". Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Контракт заключен в рамках реализации Государственного оборонного заказа ГОЗ-2017. В соответствии с условиями контракта, новые ЗРПК будут переданы Минобороны до конца 2018 года, говорится в заявлении.
Ранее 9 июня сообщалось, что в текущем году планируется поставка около 200 единиц вооружения для ЗРПК "Панцирь-С", до 20 современных радиолокационных станций радиотехнических войск (включая комплекс средств автоматизации "Фундамент", РЛС "Подлет" и другие), несколько дивизионов ЗРПК "Панцирь- С2", а также четыре модернизированных зенитных ракетных комплекса С-300ПМ2.
ЗРПК "Панцирь-С" - система противовоздушной обороны ближнего действия. Предназначена для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.