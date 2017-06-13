Масштабная проверка подразделений антитеррора прошла в шести регионах в ВВО

ВЛАДИВОСТОК, 13 июня. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) пресекли попытки условных диверсантов проникнуть на военные объекты во время масштабной проверки подразделений антитеррора, которая прошла в шести регионах, сообщает сегодня пресс-служба ВВО.

"Проверки готовности подразделений противодействия терроризму состоялись в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской области, на острове Сахалин. В ходе мероприятий военнослужащие подразделений блокирования и усиления отработали действия при попытках проникновения условных диверсионно-разведывательных групп на военные объекты", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы создать максимально приближенную к боевой обстановку, во время проверки использовалось большое количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов, также применялись бронеавтомобили "Тигр".

Помимо этого, военнослужащие отработали эвакуацию условно раненого и радиационную и химическую разведку района выполнения задач.