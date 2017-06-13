Масштабная проверка подразделений антитеррора прошла в шести регионах в ВВО

Путин: приватизации в России придали более справедливый характерЭкономика и бизнес 13 июня, 4:58
Путин: США были готовы использовать террористов для дестабилизации РФПолитика 13 июня, 4:35
Путин: договоренность о нерасширении НАТО на Восток нужно было зафиксировать на бумагеПолитика 13 июня, 4:26
Тяжелоатлетку из Норвегии дисквалифицировали на два года за мельдонийСпорт 13 июня, 4:23
Путин рассказал Стоуну об отце, юности и желании работать в КГБОбщество 13 июня, 4:12
Ринату Дасаеву исполняется 60 летСпорт 13 июня, 4:06
Шеф Пентагона признался, что был потрясен состоянием боеготовности ВС СШАМеждународная панорама 13 июня, 3:51
Глава Пентагона: Катар двигается в правильном направленииМеждународная панорама 13 июня, 3:23
СМИ: теракт в Манчестере планировался с декабря 2016 годаМеждународная панорама 13 июня, 2:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 13 июня. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) пресекли попытки условных диверсантов проникнуть на военные объекты во время масштабной проверки подразделений антитеррора, которая прошла в шести регионах, сообщает сегодня пресс-служба ВВО.
"Проверки готовности подразделений противодействия терроризму состоялись в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской области, на острове Сахалин. В ходе мероприятий военнослужащие подразделений блокирования и усиления отработали действия при попытках проникновения условных диверсионно-разведывательных групп на военные объекты", - говорится в сообщении.
Для того, чтобы создать максимально приближенную к боевой обстановку, во время проверки использовалось большое количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов, также применялись бронеавтомобили "Тигр".
Помимо этого, военнослужащие отработали эвакуацию условно раненого и радиационную и химическую разведку района выполнения задач.