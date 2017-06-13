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Аналог "Шелкового пути" и "Париж-Дакара": в России стартовало "Военное ралли"

Армия и ОПК
13 июня, 15:22 UTC+3

В День России на юге страны стартовал российский этап конкурса "Военное ралли"

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Материал из 1 страницы

ТАСС/Минобороны РФ

В День России на юге страны стартовал российский этап конкурса "Военное ралли". Это аналог таких известных на весь мир соревнований водителей как "Париж-Дакар" или "Шелковый путь", только среди военных водителей.

В состязаниях принимает участие только серийно выпускаемая российская военная автомобильная техника, принятая на вооружение - это легковые автомобили с колесной формулой 4х4, грузовые автомобили с колесной формулой 4х4 и 6х6. 

В ходе российского этапа будет определен состав сборной ВС РФ для участия в международном этапе в рамках АрМИ-2017.

За право войти в состав сборной России борются 6 команд от четырех военных округов, Северного флота и Воздушно-десантных войск. Также в российском этапе принимает участие команда Росгвардии

Всего за право представлять Вооруженные силы России боролись более 27 тыс. военных водителей. 

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