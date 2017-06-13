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В России началась подготовка женщин-миротворцев для работы в миссиях ООН

Армия и ОПК
13 июня, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Обучение военных наблюдателей ООН и офицеров-миротворцев проходит в Общевойсковой академии в Наро-Фоминске

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Подготовка женщин в качестве военных наблюдателей в ООН впервые начата в 2017 году в России. Об этом сообщил в Совфеде начальник оперативного управления - заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск генерал-майор Игорь Смолий.

"Военные наблюдатели ООН и офицеры-миротворцы готовятся в Общевойсковой академии на курсах в Наро-Фоминске. Впервые в этом году в качестве военных наблюдателей ООН начата подготовка женщин-наблюдателей", - сказал он.

Смолий уточнил, что на данный момент в качестве военных наблюдателей и офицерами секретариата ООН проходят службу 63 военнослужащих. "География службы наблюдателей охватывает проблемные регионы Ближнего Востока и Африки, со своими обязанностями они справляются", - отметил представитель российского военного ведомства.

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