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Под Воронежем начнется всероссийский этап конкурса "Авиадартс-2017"

Армия и ОПК
14 июня, 0:37 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 14, июня. /ТАСС

В соревнованиях примут участие экипажи самолетов Ту-22М3, Ил-76 и Ан-12, Су-27, Су-30СМ, Су-35, МиГ-29, Су-34 и Су-24, Су-25, а также вертолетов Ми-8, Ка-52, Ми-28Н, Ми-35 и Ми-24

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ВОРОНЕЖ, 14 июня. /ТАСС/. Одно из самых зрелищных состязаний Армейских международных игр - всероссийский этап конкурса "Авиадартс-2017" - стартует в Воронежской области. Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, летчики со всей страны будут соревноваться с 14 по 27 июня на полигоне Погоново.

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"Лучшие летчики Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уже готовятся к состязаниям. В предстоящем этапе конкурса примут участие более 60 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, соединений и частей ВКС и военных округов", - рассказали в военном ведомстве.

Сейчас на полигоне завершают подготовку инфраструктуры и мишеней. Всего в конкурсе будет задействовано более 100 самолетов и вертолетов.

В соревнованиях примут участие экипажи самолетов Ту-22М3, военно-транспортных Ил-76 и Ан-12, истребителей Су-27, Су-30СМ, Су-35, МиГ-29, бомбардировщиков Су-34 и Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8, Ка-52, Ми-28Н, Ми-35 и Ми-24.

"В ходе соревнований все летчики сдадут зачеты по теоретической и физической подготовке, выполнят нормативы воздушной разведки и техники пилотирования. Завершится всеармейский этап стрельбами по наземным целям на полигоне", - отметили в военном ведомстве.

Наибольшее количество баллов конкурсанты получат за боевое применение и технику пилотирования. Победители всероссийского этапа "Авиадартс-2017" будут представлять Россию на международных состязаниях, которые пройдут в августе в Китае.

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