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Модернизированные "стратеги" Ту-160М2 будут защищены от всех типов ракет

Армия и ОПК
14 июня, 9:04 UTC+3 МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Новый комплекс обороны способен обнаруживать цели на расстоянии в несколько сотен километров, рассказал советник первого заместителя генерального директора КРЭТ Владимир Михеев

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Опытно-конструкторская работа по созданию бортового комплекса обороны для модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 открыта, такая система сможет защитить борт от всех типов ракет. Об этом рассказал ТАСС советник первого заместителя генерального директора КРЭТ Владимир Михеев.

"Мы понимаем, что там будет стоять принципиально новый комплекс обороны, который разрабатывается в новой опытно-конструкторской работе. Он будет защищать от всех возможных типов ракет. Комплекс будет обнаруживать цели на расстоянии в несколько сотен километров", - сказал Михеев.

Кроме того, по его словам, этому самолету нужна высокоточная навигация. "Там полностью меняются требования к навигации. В этом смысле все будет принципиально новое. Туда будут ставиться бесплатформенная инерциальная навигационная система, новая астронавигационная система и еще целый ряд приборов, в том числе новая спутниковая навигационная система", - отметил собеседник агентства.

Бортовой комплекс обороны - это связанные между собой технические средства, предназначенные для определения и классификации угрозы поражения защищаемого объекта, а также для ее нейтрализации.

Ранее заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что стратегические бомбардировщики Ту-160М2 и разрабатываемый перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) должны быть максимально унифицированы по радиоэлектронному оборудованию. По его словам, перед промышленностью поставлена задача повторно использовать оборудование, применяемое при производстве Ту-160М2, чтобы дважды не платить за подготовку выпуска самолетов и разработку.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на недавнем "правительственном часе" в Совете Федерации сообщил, что серийное производство модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М2 планируется начать после 2021 года. Идею возобновить его выпуск в модернизированном варианте Шойгу высказал в апреле 2015 года в ходе посещения Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова - филиала компании "Туполев". В мае того же года президент РФ Владимир Путин поручил возобновить производство этих самолетов. В октябре 2016 года замминистра обороны Юрий Борисов сообщил, что пока планируется произвести 50 таких машин.

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