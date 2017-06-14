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Минобороны РФ фиксирует высокую концентрацию боевиков к северу и западу от Алеппо

Армия и ОПК
14 июня, 14:31 UTC+3 МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Спецпредставитель военного ведомства Александр Зорин считает, что ИГ пытается перерезать дорогу к городу, которая идет из Хомса и Хамы

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ фиксирует высокую концентрацию боевиков на западе и севере от Алеппо. Об этом сообщил спецпредставитель военного ведомства в целевых группах по прекращению огня и гуманитарным вопросам в Женеве полковник Александр Зорин.

"На западе от города, на севере от города мы фиксируем постоянную высокую концентрацию террористов, которые стремятся стереть этот положительный пример, потому что этот пример, по их мнению, может быть заразителен", - сказал Зорин.

Он также сообщил, что террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена на территории РФ) предпринимает попытки перерезать дорогу на Алеппо, которая идет из Хомса и Хамы. "Я думаю, у них ничего не получится", - добавил офицер.

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