Минобороны опровергло сообщения о найденных двух тоннах взрывчатки на базе Северного флота

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/ Минобороны РФ опровергло сообщения об обнаружении двух тонн бесхозной взрывчатки на базе Северного флота в Североморске.

"2 июня (...) на территории бывшего склада стройматериалов, оставленного частной компанией-подрядчиком, выполнявшей строительные работы на значительном удалении от объектов Северного Флота, были обнаружены два закопанных в грунте резервуара. После проведения экспертизы установлено, что резервуары содержат один из компонентов вещества, используемого для разрушения скальной породы", - сообщили в ведомстве.

"В кратчайшие сроки резервуары были эвакуированы вместе с содержимым и утилизированы", - добавили в Минобороны.

Ранее в СМИ появились сообщения об обнаружении вблизи одного из военных объектов в Североморске двух тонн бесхозного тетраоксида диазота, применяющегося при изготовлении авиабомб и дроблении скальной породы во время строительных работ.