"Военторг" подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Вежливые мишки"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Компания "Военторг" подала заявки в Роспатент на регистрацию брендов "Вежливые мишки", "Русские идут" и "В армии вкусно". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Военторг" подал заявки в Роспатент на регистрацию брендов "Вежливые мишки", "Русские идут" и "В армии вкусно", - сказали в компании.

В каталоге продукции на ее сайте в категории товаров для детей указаны футболки и толстовки с изображением медвежат и надписью "Вежливые мишки". Кроме того, эта надпись наносится на детские игрушки. Как именно планируется использовать бренды "Русские идут" и "В армии вкусно", в компании не уточняют.

Ранее гендиректор "Военторга" Владимир Павлов сообщал ТАСС, что компания запатентовала бренды "Вежливые люди" и "Танковый биатлон".