Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Военторг" подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Вежливые мишки"

Армия и ОПК
15 июня, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Ранее компания запатентовала бренды "Вежливые люди" и "Танковый биатлон"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Компания "Военторг" подала заявки в Роспатент на регистрацию брендов "Вежливые мишки", "Русские идут" и "В армии вкусно". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Военторг" подал заявки в Роспатент на регистрацию брендов "Вежливые мишки", "Русские идут" и "В армии вкусно", - сказали в компании.

В каталоге продукции на ее сайте в категории товаров для детей указаны футболки и толстовки с изображением медвежат и надписью "Вежливые мишки". Кроме того, эта надпись наносится на детские игрушки. Как именно планируется использовать бренды "Русские идут" и "В армии вкусно", в компании не уточняют.

Ранее гендиректор "Военторга" Владимир Павлов сообщал ТАСС, что компания запатентовала бренды "Вежливые люди" и "Танковый биатлон".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Северный флот России
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн
2
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
3
Несовершеннолетняя девушка умерла во время пластической операции в частной клинике Москвы
4
Прощание с Баталовым состоится 19 июня в Доме кино
5
Скончался Алексей Баталов
6
Число жертв пожара в жилом доме в Лондоне возросло до 17 человек
7
Путин ответит на вопросы россиян в эфире 15-й "Прямой линии"
Темы дня
Загрузка...
Реклама