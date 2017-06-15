Минобороны не сможет полностью загрузить предприятия ОПК в период действия ГПВ 2018-2025

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Минобороны России не сможет в полном объеме загрузить предприятия оборонно-промышленного комплекса в период реализации госпрограммы вооружения на 2018-2025 году. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления вооружения военного ведомства Борис Наконечный.
"Минобороны как основной заказчик вооружений и военной техники не сможет полностью обеспечить загрузку предприятий", - сказал Наконечный.
По его словам, это связано с тем, что в очередном программном периоде возможно некоторое снижения доли оборонных заказов. Представитель ведомства заверил, что Минобороны РФ впредь будет поддерживать стремление оборонных предприятий к реализации ими достижения научно-технического прогресса.
По мнению замначальника управления, интенсивность мировых угроз в будущем не спадет, но в ближайшей перспективе существенно увеличить необходимые для их парирования ресурсы вряд ли представляется возможным.
Наконечный отметил, что в этой ситуации важно не потерять темпы развития ВПК и не допускать технологического отставания от ведущих стран мира.