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Путин: срок службы офицеров может быть увеличен, но вопрос необходимо проанализировать

Армия и ОПК
15 июня, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

По словам президента, многие офицеры хотели бы, чтобы срок службы для них был бы продлен

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключил увеличения срока службы и времени выхода офицеров на пенсию.

"Если имеется в виду срок службы по призыву, то не будет. А если имеется в виду срок службы офицеров, то нужно подумать. Я знаю, что многие офицеры хотели бы, чтобы срок службы для них был бы продлен. Надо изучить, подойти к вопросу серьезно, проанализировав все "за" и "против", но в целом это возможно", - сказал он в четверг во время "Прямой линии".

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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