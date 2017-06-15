Ракетоносцы Ту-160 выполнили полеты над Балтикой в сопровождении истребителей НАТО

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского моря в сопровождении истребителей НАТО, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Пятнадцатого июня стратегические ракетоносцы Ту-160 Воздушно-космических сил выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Балтийского моря. На отдельных этапах маршрута полета российские стратегические ракетоносцы сопровождались самолетами F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 ВВС Швеции", - говорится в сообщении.
В российском военном ведомстве отметили, что самолеты Ту-160 сопровождали истребители Су-27 Западного военного округа, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 военно-транспортной авиации.
"Летчики дальней авиации, согласно утвержденному плану, регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств", - подчеркнули в Минобороны.
Ранее о полете российских ракетоносцев над Балтийским морем сообщили ВВС Финляндии. Финские военные также добавили, что подняли свои истребители F/A-18 "для идентификации и фотографирования российских военных самолетов".