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Минобороны РФ: США могут нанести удары по сирийским войскам с помощью РСЗО

Армия и ОПК
15 июня, 18:11 UTC+3 МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Ранее США перебросили две установки из Иордании на базу американских сил спецопераций в районе Эт-Танф

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Реактивная система залпового огня HIMARS

Реактивная система залпового огня HIMARS

© EPA/FRANCIS R. MALASIG

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. США могут нанести удары по подразделениям сирийских войск с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, переброшенных из Иордании на базу Эт-Танф в Сирии. Об этом заявили журналистам в Минобороны РФ.

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"Дальность применения реактивных систем HIMARS не позволяет оказывать поддержку подконтрольным США отрядам "Сирийских демократических сил", действующим против террористов ИГИЛ (старое название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" - прим. ТАСС) в Ракке. При этом силы антиигиловской коалиции, возглавляемой США, уже неоднократно наносили удары по сирийским правительственным войскам, действующим против ИГИЛ вблизи границы с Иорданией. Поэтому не трудно предположить, что подобные удары по подразделениям сирийских войск могут быть продолжены и в дальнейшем, но теперь уже с применением РСЗО HIMARS", - говорится в заявлении ведомства.

"Минобороны России внимательно отслеживает обстановку вблизи сирийско-иорданской границы", - добавили в министерстве.

Ранее США перебросили из Иордании на базу американских сил специальных операций в районе сирийского населенного пункта Эт-Танф, в 18 км от иорданской границы, две установки РСЗО HIMARS.

Как отметили в российском оборонном ведомстве, "размещение любого вида иностранных вооружений на территории Сирии, а тем более реактивных систем залпового огня, должно быть согласовано с правительством суверенной страны".

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