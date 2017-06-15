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Самолеты Ту-142 провели поиск подводных лодок на учении в Баренцевом море

Армия и ОПК
15 июня, 19:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

После выполнения плана полетов экипажи вернулись на аэродром постоянного базирования

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Самолеты Ту-142 авиабазы Северного флота провели учение по поиску подлодок условного противника в Баренцевом море, сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Учения заняли несколько часов, в ходе которых летчики-противолодочники отработали тактику поиска подводных лодок условного противника", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

После выполнения плана полетов экипажи Ту-142 возвратились на аэродром постоянного базирования.

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