Минобороны РФ будет каждую неделю отчитываться о проделанной работе с помощью инфографики

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Министерство обороны РФ намерено еженедельно публиковать инфографику с ключевыми показателями деятельности Вооруженных сил (ВС) РФ, в том числе касающимися участия в контртеррористической операции на территории Сирии, сообщили в четверг в российском оборонном ведомстве.

"В удобном графическом формате будут представлены наиболее значимые результаты деятельности российской армии за неделю", - рассказали военные. Данные будут публиковаться в печатной и электронной версиях газеты "Красная звезда".

В Министерстве обороны отметили, что инфографика будет отражать "процесс обеспечения служебным и постоянным жильем, ход отбора кандидатов на военную службу по контракту, объемы воинских перевозок, результаты конгрессно-выставочной деятельности". В отчет войдет и информация о проведении международных инспекций, интенсивности разведывательных полетов иностранных самолетов у границ России, а также количество перехватов дежурными силами ПВО, уточнили в оборонном ведомстве.

"Новый формат предоставления информации о деятельности российской армии отличается простотой и удобством и позволит читателям главной военной газеты страны быть в курсе всех значимых событий в жизни Вооруженных сил Российской Федерации", - подытожили в Министерстве обороны РФ.