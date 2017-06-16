Юнармейцы впервые будут участвовать в Международных армейских играх

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Команды юнармейцев впервые будут соревноваться в ходе всероссийского этапа конкурса "Воин Содружества", который входит в программу Армейских международных игр 2017 года. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
Всеармейский этап конкурса для военных дружественных армий СНГ "Воин Содружества" пройдет с 18 по 24 июня на базе полигона Алабино в Московской области.
"В рамках конкурса юнармейцы смогут пройти те же полосы препятствия и испытать свои физические и интеллектуальные силы в пяти конкурсах: "Атлет", "Профессионал", "Снайпер", "Кавалер" (для девушек - "Сударыня") и "Эрудит", - перечислили в российском военном ведомстве.
Также участники движения смогут проверить силы во время отдыха в летнем лагере на территории парка "Патриот".
Как сообщили в Минобороны РФ, на сегодняшний день во всех 85 субъектах России открыты региональные штабы "Юнармии", а в ряды движения вступили более 100 тысяч юношей и девушек.