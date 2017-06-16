Рогозин: программа перевооружения ОПК позволила экономике РФ противостоять санкциям

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Своевременно начатая программа по перевооружению армии и флота позволила российской промышленности дать продуманный ответ санкционной политике Запада. Такое мнение вице-премьер Дмитрий Рогозин высказал, открывая конференцию по диверсификации ОПК в интересах ТЭК.
"Когда в 2014 году грянули санкции, несмотря на то, что всего прошло 2-3 года с начала работы, мы себя уже чувствуем готовыми этим санкциям противостоять, - сказал он. - Но противостоять не с точки зрения, что так все плохо и придется что-то делать быстро и на коленке".
Он напомнил, что сначала был выработан план импортозамещения для продукции военного назначения с тем, чтобы заменить те поставки, которые шли из стран НАТО и с Украины. "А потом нам это дело понравилось, нам просто понравилось делать все своими руками для своей страны, - заметил Рогозин. - Когда основные задачи плана импортозамещения для армии и флота были выполнены, или находятся в процессе исполнения, вдруг оказалось, что раскрученные мощности, и самое главное, раскрученные мозги и таланты можно применять не только для военного дела, прежде всего для гражданского производства".
Тогда же была поставлена задача "делаем в России" все то, от чего зависит и гражданская часть нашей экономики.
По словам вице-премьера, сегодняшняя конференция как раз и будет посвящена в основном вопросам энергетики, но также участники обсудят подходы к перенастройке существующей практики работы.