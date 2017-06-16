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Рогозин назвал крайне малой долю продукции ОПК для ТЭК в 5,8%

Армия и ОПК
16 июня, 15:26 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, июня. /ТАСС

По итогам 2016 года объем производства составил 34 млрд 909 млн рублей, рассказал вице-премьер РФ

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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин считает, что доля продукции ОПК, произведенной в интересах ТЭК, критично мала.

"В целом объем рынка в 2016 году для энергетического машиностроения составил 156,6 млрд рублей, для рынка нефтегазового оборудования - 480 млрд рублей. Таким образом на долю ОПК в 2016 году пришлось всего 5,8% всей продукции, которая закупается организациями ТЭК, - сказал он, выступая на конференции по диверсификации ОПК в интересах ТЭК. - Очевидно, что такая доля машиностроительной продукции ОПК нас никак удовлетворить не может".

Рогозин привел статистику, согласно которой в 2011 году в интересах ТЭК "оборонкой" было произведено продукции на сумму 24 млрд 115 млн рублей. При этом по итогам 2016 года объем производства достиг суммы в 34 млрд 909 млн рублей. "Вроде бы увеличение есть, но, честно говоря, я думал, что оно будет иным, более объемным", - посетовал вице-премьер.

По его оценке, в принципе доля оборудования для ТЭК в структуре производства гражданской продукции ОПК пока невысока, в последние годы составляет не более 10%. Во многом, по его словам, это связано со сложившейся структурой оборонных, нефтяных, газовых и энергетических компаний, "в основном стоящих за импортной техникой, оснасткой, что всегда сдерживало развитие производства отечественных аналогов". "Да, все привыкли жить за счет импортного оборудования, понятно. Но не получится, потому что уже санкции объявлены и хочешь - не хочешь, придется разворачиваться, а во-вторых, зачем выводить валюту из страны, тратить ее на поддержку экономик тех стран, которые пытаются сделать все необходимое, чтобы жизнь наших людей стала хуже? Давайте разворачиваться друг к другу", - призвал он.

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