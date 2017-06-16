Корвет "Гремящий" для ВМФ РФ начали готовить к спуску на воду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Корвет "Гремящий" для Военно-морского флота РФ начали готовить к спуску 30 июня на воду в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба "Северной верфи".

"Судостроительный завод "Северная верфь" начал подготовку к спуску на воду корвета "Гремящий" проекта 20385. Сегодня корвет переведен из эллинга на открытый стапель", - говорится в сообщении.

Выкатка на открытый стапель позволит смонтировать на корвете верхнюю часть мачты. "В ближайшие два дня кораблестроители поставят "Гремящий" в док, где завершат работы по подводной части. В их числе - монтаж носового обтекателя гидроакустической станции, окончательная окраска подводной части корпуса. На 30 июня намечен спуск на воду", - добавили в пресс-службе.

В 2016 году на корвет были установлены двигатели, произведенные Коломенским заводом в соответствии с техническими требованиями Главного командования ВМФ в рамках реализации программы импортозамещения в военном надводном кораблестроении.

Проект 20385 разработан ЦМКБ "Алмаз". Корветы проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. Водоизмещение корабля составляет 2200 тонн, дальность хода достигает 3500 миль, автономность составляет 15 суток, в экипаж входят 99 человек. На вооружении данные корабли имеют артиллерийский, ракетный и противолодочный комплексы, а также современные радиолокационные средства.

На палубе корвета может базироваться вертолет.