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Палубные истребители Северного флота нанесли удар по бронетехнике условного противника

Армия и ОПК
16 июня, 18:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Летные тактические учения проходили над сушей в отдельных районах Кольского полуострова и над акваторией Баренцева моря

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Палубные истребители Северного флота Су-33 выполнили бомбометание фугасными авиабомбами по объектам, имитирующим скопления бронетехники условного противника, на полигоне Лумбовский в Мурманской области, сообщает Минобороны России.

"Летчики корабельного истребительного авиаполка армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота провели летное тактическое учение с отработкой поражения наземных и морских целей", - говорится в сообщении.

Полеты истребителей проходили над сушей в отдельных районах Кольского полуострова и над акваторией Баренцева моря в полигонах боевой подготовки Северного флота.

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