Палубные истребители Северного флота нанесли удар по бронетехнике условного противника

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Палубные истребители Северного флота Су-33 выполнили бомбометание фугасными авиабомбами по объектам, имитирующим скопления бронетехники условного противника, на полигоне Лумбовский в Мурманской области, сообщает Минобороны России.

"Летчики корабельного истребительного авиаполка армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота провели летное тактическое учение с отработкой поражения наземных и морских целей", - говорится в сообщении.

Полеты истребителей проходили над сушей в отдельных районах Кольского полуострова и над акваторией Баренцева моря в полигонах боевой подготовки Северного флота.