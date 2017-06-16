Палубные истребители Северного флота нанесли удар по бронетехнике условного противника

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Палубные истребители Северного флота Су-33 выполнили бомбометание фугасными авиабомбами по объектам, имитирующим скопления бронетехники условного противника, на полигоне Лумбовский в Мурманской области, сообщает Минобороны России.
"Летчики корабельного истребительного авиаполка армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота провели летное тактическое учение с отработкой поражения наземных и морских целей", - говорится в сообщении.
Полеты истребителей проходили над сушей в отдельных районах Кольского полуострова и над акваторией Баренцева моря в полигонах боевой подготовки Северного флота.