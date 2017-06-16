Рогозин: производство турбин для ледоколов будет вестись по графику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Участники совещания на ЗАО "Завод "Киров-Энергомаш" (дочернее предприятие ОАО "Кировский завод" в Петербурге) одобрили меры, которые позволят избежать срыва графика строительства паротурбинных установок для атомного ледокольного флота, сообщил журналистам вице-премьер РФ Виктор Рогозин по окончании совещания.

"Рассмотрели все проблемные вопросы, связанные с кооперацией, поскольку было допущено отставание, которое в основном было связано с прекращением поставок с Украины и введением санкций в отношении российских предприятий, - сказал Рогозин. - В результате инспекции и проведенного совещания приняты меры, которые позволяют жестко отслеживать график подготовки наиважнейшей комплектующей для ледокола - турбины, которая будет испытана на вновь созданном уникальном стенде на данном предприятии".

Запуск заводских испытаний главного турбогенератора (ГТГ) правого борта ледокола "Арктика" состоится в понедельник, 19 июня.

Вице-премьер напомнил, что график предполагает строительство трех новейших ледоколов, первый из которых будет спущен на воду летом 2019 года, второй и третий - в 2020 и 2021 годах соответственно. По мнению Рогозина, с учетом ранее принято "Росатомом" решения о продлении эксплуатации действующих атомных ледоколов, это позволит построить суда нового поколения вовремя, подготовить всю необходимую технологическую и научную базу, а также промышленность к созданию ледокола "Лидер".

"Поручил генеральному директору завода "Балтийский завод судостроения" подготовить и направить в правительство подробную справку с описанием всех узких мест, которые связаны с созданием уникального производства ледокола "Лидер" с тем, чтобы при принятии политическим руководством страны решения (о его строительстве - прим. ТАСС), промышленность была готова это решение выполнить в полном объеме", - заключил зампред правительства.