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В ходе "Авиадартса" под Воронежем пройдет масштабное шоу "Авиамикс"

Армия и ОПК
17 июня, 0:14 UTC+3 ПОЛИГОН ПОГОНОВО область/ 17, июня. / ТАСС

Одной из новинок авиапоказа станет имитация дозаправки в воздухе одновременно двух истребителей от самолета-топливозаправщика Ил-78

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ПОЛИГОН ПОГОНОВО /Воронежская область/, 17 июня. / ТАСС/. Масштабное авиационное шоу "Авиамикс" длительностью около двух часов пройдет в субботу в рамках всероссийского конкурса "Авиадартс". Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

Стрельбы, бомбометание, показательные полеты и пилотаж новейших самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил России пройдут на полигоне Погоново под Воронежем. Стать зрителем "Авиамикса" сможет любой желающий.

"В "Авиамиксе" этого года снова будет участвовать перспективный истребитель Т-50 (ПАК ФА). Свое мастерство покажут летчики на истребителях Су-35 и Су-30, вертолетах Ка-52 и Ми-28Н. Будет продемонстрирована вся линейка современной боевой техники", - сказали в Минобороны.

Одной из новинок авиапоказа станет имитация дозаправки в воздухе одновременно двух истребителей от самолета-топливозаправщика Ил-78, а также высадка спецназа из вертолета Ми-8. Особой "изюминкой" станет высадка бронеавтомобиля "Тигр" из вертолета Ми-26 под охраной десанта.

Зрителей также ожидают "воздушный бой" от пилотажной группы "Соколы России", выступления авиагрупп "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты", высший пилотаж сверхманевренного истребителя Су-35.

Всероссийский этап конкурса "Авиадартс-2017" будет проходить с 14 по 27 июня. В нем принимают участие более 60 экипажей оперативно-тактической, Дальней, военно-транспортной и армейской авиации, соединений и частей ВКС и военных округов.

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