Военная академия МТО и ее филиалы выпустят более 700 российских и иностранных офицеров

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. В северной столице на Соборной площади Петропавловской крепости в субботу состоится объединенный выпуск офицеров Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева, Военного инженерно-технического института и Военного института железнодорожных войск и военных сообщений. Дипломы об окончании военных вузов получат 530 российских и иностранных офицеров. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
"Предстоящий в Санкт-Петербурге выпуск означает, что российская армия и армии шести стран СНГ в этом году получат в свои ряды 530 высококвалифицированных специалистов тылового, технического и транспортного обеспечения", - сказал Булгаков.
"Всего летом 2017 года из стен Военной академии МТО и ее филиалов в Санкт-Петербурге, Пензе, Омске и Вольске выпускаются более 700 дипломированных специалистов, которые будут служить в Вооруженных силах России и в армиях более чем десяти иностранных государств", - подытожил замглавы Минобороны.