Под Воронежем на "Авиадартсе" начались акция по набору контрактников и авиашоу

ПОЛИГОН ПОГОНОВО /Воронежская область/, 17 июня. / ТАСС/. Масштабное авиационное шоу "Авиамикс" и акция по набору контрактников начались на полигоне в Воронежской области. Как рассказал главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Бондарев, эти мероприятия проходят в рамках всероссийского этапа конкурса "Авиадартс-2017".

"Мы начали третий этап соревнований по летной выучке экипажей ВКС, а также, пользуясь случаем, проводим сегодня акцию "Служба по контракту - твой выбор!", агитируем молодых людей поступать в военные вузы, в летные училища нашей страны", - сказал он.

Бондарев напомнил, что нынешний этап "Авиадартса" посвящен 80-летию беспосадочного перелета через Северный Полюс в Америку экипажа Валерия Чкалова.

"С того дня прошло 80 лет, и сегодня мы отметим геройский подвиг нашего прекрасного летчика", - сказал главком.

Бондарев также отметил, что в шоу "Авиамикс" участвует самая современная авиация Воздушно-космических сил России.

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Новинкой этого года станет выступление авиагруппы "Соколы России" на сверхманевренных истребителях Су-35, имитация дозаправки истребителей в воздухе и высадка десанта из вертолетов.

"Сегодня вы увидите пару Т-50 (ПАК ФА), выполняющих пилотаж, вы увидите прекрасные вертолеты Ми-28 и Ка-52, самолеты Су-35, Су30, Су-34. Все они сегодня будут в небе", - сказал генерал.

Всероссийский этап конкурса "Авиадартс-2017" проходит с 14 по 27 июня. В нем принимают участие более 60 экипажей оперативно-тактической, Дальней, военно-транспортной и армейской авиации, соединений и частей ВКС и военных округов.