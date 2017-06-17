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Шоу "Авиамикс" под Воронежем посетили 15 тыс. человек

Армия и ОПК
17 июня, 15:32 UTC+3 ПОЛИГОН ПОГОНОВО область/ 17, июня. / ТАСС

Мобильный пункт приема на контрактную службу посетили 423 человека, проявили интерес и согласились пройти отбор 128 человек, а 78 уже написали заявления

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ПОЛИГОН ПОГОНОВО /Воронежская область/, 17 июня. / ТАСС/. Шоу "Авиамикс" и акцию по набору контрактников на полигоне Погоново в Воронежской области посетили около 15 тыс. человек, сообщили журналистам в оргкомитете конкурса.

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"Мобильный пункт приема на контрактную службу посетили 423 человека, проявили интерес и согласились пройти отбор 128 человек, а 78 уже написали заявления", - сообщил начальник пункта отбора на контрактную службу по Воронежской области подполковник Руслан Байрамгулов.

После окончания шоу "Авиамикс" летчики начали выполнять очередные задания конкурса "Авиадартс" - атаковать наземные цели. "Экипажи сегодня будут производить атаки по мишенным полям неуправляемыми авиационными ракетами и пушками калибра 30 мм. Истребители сегодня соревнуются в ведении воздушных боев", - рассказал главный судья одного из этапов конкурса "Авиадартс-2017" Эдуард Алтухов.

Штурмовая авиация поражает мишени авиационными бомбами. В пятницу летные экипажи соревновались в воздушной разведке, ведении навигационной подготовки и технике пилотирования. При этом у участников конкурса всегда есть возможность совершить повторный вылет и второй заход на цель. "В этом году мы впервые решили провести проверку слаженности летных экипажей в рамках одной армии. Летчики получают задачу преодолеть средства ПВО и ударить по наземной цели на этом же полигоне", - рассказал он.

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© Агентство "Военинформ" МО РФ

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Мишени на полигоне имитируют самолеты условного противника и автомобильную технику. При поражении этих целей учитывается прямое попадание и попадание в зачетную площадь - круг диаметром 30 метров.

После стрельб судейская бригада выезжает к местам мишеней и визуально определяет точность попадания каждого экипажа. У каждого летчика своя мишень, которая досталась ему по результатам жеребьевки. Также точность результатов судьям помогает определить автоматизированная система "Клевер" и беспилотник "Форпост". "Оценивается не только точность попадания, но и время нанесения удара. Если летчик не вовремя нанес удар, он штрафуется. У каждого рода авиации свое количество баллов", - пояснил Алтухов.

Всероссийский этап конкурса "Авиадартс-2017" проходит с 14 по 27 июня. В нем принимают участие более 60 экипажей оперативно-тактической, Дальней, военно-транспортной и армейской авиации, соединений и частей ВКС и военных округов. Как сообщил ранее главком ВКС РФ Виктор Бондарев, в "Авиамиксе" принимают участие истребители Т-50 (ПАК ФА), вертолеты Ми-28 и Ка-52, самолеты Су30, Су-34. Авиагруппа "Соколы России" выступает на сверхманевренных истребителях Су-35.

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