Шоу "Авиамикс" под Воронежем посетили 15 тыс. человек

Российские гандболисты впервые в истории не пробились на чемпионат ЕвропыСпорт 17 июня, 16:55
ВКС РФ ликвидировали в Сирии двух полевых командиров ИГ и 180 боевиковПолитика 17 июня, 16:39
Легкоатлет Шубенков рассчитывает набрать оптимальную форму к чемпионату мираСпорт 17 июня, 16:30
Малоимущая категория граждан РФ сможет бесплатно посещать матчи Кубка конфедерацийСпорт 17 июня, 16:26
Отели Казани будут загружены на 90% в день матча сборной России с мексиканцамиСпорт 17 июня, 16:23
Макгоуэн: австралийским футболистам трудно судить об уровне игры сборной РоссииСпорт 17 июня, 16:15
Легкоатлет Шубенков намерен победить на этапе "Бриллиантовой лиги" в СтокгольмеСпорт 17 июня, 16:08
Ближайшее к стадиону "Санкт-Петербург" метро закрыто на вход из-за роста пассажиропотокаКубок конфедераций-2017 17 июня, 15:52
"Культурно обогатимся, а потом на футбол": Петербург встречает Кубок конфедерацийСпорт 17 июня, 15:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПОЛИГОН ПОГОНОВО /Воронежская область/, 17 июня. / ТАСС/. Шоу "Авиамикс" и акцию по набору контрактников на полигоне Погоново в Воронежской области посетили около 15 тыс. человек, сообщили журналистам в оргкомитете конкурса.
"Мобильный пункт приема на контрактную службу посетили 423 человека, проявили интерес и согласились пройти отбор 128 человек, а 78 уже написали заявления", - сообщил начальник пункта отбора на контрактную службу по Воронежской области подполковник Руслан Байрамгулов.
После окончания шоу "Авиамикс" летчики начали выполнять очередные задания конкурса "Авиадартс" - атаковать наземные цели. "Экипажи сегодня будут производить атаки по мишенным полям неуправляемыми авиационными ракетами и пушками калибра 30 мм. Истребители сегодня соревнуются в ведении воздушных боев", - рассказал главный судья одного из этапов конкурса "Авиадартс-2017" Эдуард Алтухов.
Штурмовая авиация поражает мишени авиационными бомбами. В пятницу летные экипажи соревновались в воздушной разведке, ведении навигационной подготовки и технике пилотирования. При этом у участников конкурса всегда есть возможность совершить повторный вылет и второй заход на цель. "В этом году мы впервые решили провести проверку слаженности летных экипажей в рамках одной армии. Летчики получают задачу преодолеть средства ПВО и ударить по наземной цели на этом же полигоне", - рассказал он.
Мишени на полигоне имитируют самолеты условного противника и автомобильную технику. При поражении этих целей учитывается прямое попадание и попадание в зачетную площадь - круг диаметром 30 метров.
После стрельб судейская бригада выезжает к местам мишеней и визуально определяет точность попадания каждого экипажа. У каждого летчика своя мишень, которая досталась ему по результатам жеребьевки. Также точность результатов судьям помогает определить автоматизированная система "Клевер" и беспилотник "Форпост". "Оценивается не только точность попадания, но и время нанесения удара. Если летчик не вовремя нанес удар, он штрафуется. У каждого рода авиации свое количество баллов", - пояснил Алтухов.
Всероссийский этап конкурса "Авиадартс-2017" проходит с 14 по 27 июня. В нем принимают участие более 60 экипажей оперативно-тактической, Дальней, военно-транспортной и армейской авиации, соединений и частей ВКС и военных округов. Как сообщил ранее главком ВКС РФ Виктор Бондарев, в "Авиамиксе" принимают участие истребители Т-50 (ПАК ФА), вертолеты Ми-28 и Ка-52, самолеты Су30, Су-34. Авиагруппа "Соколы России" выступает на сверхманевренных истребителях Су-35.