Северный флот провел стрельбы в Белом море

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МУРМАНСК, 18 июня. /ТАСС/. Экипаж тральщика РТ-236 Беломорской Военно-морской базы Северного флота (СФ) провел артиллерийские стрельбы в полигонах в Белом море. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе флота.
"Был проведены боевые упражнения по поражению воздушных и морских целей. Боевые расчеты артиллерийской установки отработали ведение огня по условному летательному аппарату и надводному кораблю, а также выполнили боевое упражнение по уничтожению плавающих мин", - сказали в пресс-службе.
Экипаж тральщика также отработал обеспечение противоподводно-диверсионной обороны на незащищенном рейде с гранатометанием, а также ведение борьбы за живучесть оружия и технических средств и организацию защиты корабля от последствий применения оружия массового поражения.