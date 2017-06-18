Барк "Седов" начал учебный рейс в Балтийском море

КАЛИНИНГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Крупнейший в мире четырехмачтовый барк "Седов", сменивший в конце мая порт приписки с Мурманска на Калининград, в воскресенье вышел в учебный рейс Балтийское море из порта Светлый в Калининградской области. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Балтийской государственной академии рыбпромыслового флота (БГА, входит в структуру Калининградского государственного технического университета КГТУ), которой передано оперативное управление судном, Ирина Образова.

"Рейс должен был начаться в субботу вечером, однако выходу судна помешал туман, поэтому рейс начат сегодня утром", - сказала представитель БГА. На борту парусника 114 курсантов морских учебных заведений из Мурманска, Архангельска, Керчи и Калининграда. Судно взяло курс на порт Ден-Хелдер (Нидерланды).

Весь рейс "Седова" пройдет тем же маршрутом, по которому выполняет плавание барк "Крузенштерн", начавший учебный 14 июня, рассказала собеседница агентства. Планируется, что оба судна примут участие в международной регате больших парусных судов The TallShips Race 2017 (STI), маршрут которой в этом году проложен через шведский Хальмстад, финские порты Котка и Турку, литовскую Клайпеду и польский Щецин. В августе корабли также зайдут в немецкий порт Росток. Завершение рейсов запланировано на 18 августа в Калининграде.

Передача судна

"Седов", находившийся в оперативном управлении Мурманского государственного техуниверситета (МГТУ), передан Калининградскому государственному техническому университету (КГТУ) 22 мая. Как сообщили в Федеральном агентстве по рыболовству, решение было принято для сохранения объемов использования судна при обучении курсантов морских учебных заведений. Принято во внимание и то, что в Калининградской области находятся судоремонтные предприятия с большим опытом ремонта и обслуживания парусных судов.

Теперь Балтийская государственная академия рыбопромыслового флоту (БГА) эксплуатирует два учебных парусных судна - "Крузенштерн" и "Седов".

О парусниках

"Седов" был спущен на воду на верфи "Германия" в Киле в марте 1921 года и первоначально носил название "Магдалена Виннен II". Во время Второй мировой войны судно находилось в составе вспомогательного флота Германии. В соответствии с решением Потсдамской конференции о репарациях Германии, судно передано Советскому Союзу в декабре 1945 года и переименовано в "Седов" в честь полярного исследователя старшего лейтенанта Георгия Яковлевича Седова.

Судно внесено в "Книгу рекордов Гиннесса" как самое крупное из сохранившихся до наших дней учебное парусное судно. Его длина - 117,5 метра, водоизмещение 7320 тонн, экипаж - 240 человек, площадь парусов - 4192 метра. "Седову" принадлежит официальный мировой рекорд скорости для парусников этого класса - 18,32 узла, установленный в Средиземном море в 1987 году.

"Крузенштерн" был построен в 1926 году на германской верфи возле Бремерхафена и при спуске на воду получил название "Падуя". Четырехмачтовое судно, вошедшее в десятку крупнейших парусников мира, в 1946 году перешло по репарациям в собственность СССР и было переименовано в честь русского мореплавателя, руководителя первой русской кругосветной экспедиции 1803-1806 годов, адмирала Ивана Крузенштерна.

Это последний сохранившийся в мире классический "винджаммер". Такие тяжелые четырех-пятимачтовые барки с полным парусным вооружением, со стальными корпусами, строились начиная примерно с 1880 года и до окончания коммерческого судоходства под парусом. За 90 лет эксплуатации парусник преодолел свыше 1,3 млн морских миль.