Дети военнослужащих российской базы в Гюмри стали юнармейцами

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Дети российских военнослужащих, проходящих службу на базе в Армении, сегодня стали юнармейцами. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Здесь отметили, что такая церемония "впервые состоялась за территорией Российской Федерации". "Учащиеся общеобразовательной школы №19 Министерства обороны РФ приняли присягу юнармейцев у памятника Михаилу Калашникову в Гюмри", - уточнили в военном ведомстве.

Для проведения торжественной церемонии на российскую военную базу прибыли начальник главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил РФ полковник Михаил Барышев, член учредительного совета движения "Юнармия", двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, олимпийский чемпион Джамал Отарсултанов и чемпион мира Хетик Цаболов.

Представитель Минобороны передал детям знамя "Юнармии", спортсмены Центрального спортивного клуба армии провели для юнармейцев мастер-класс по вольной борьбе.

"Сегодня мы первый раз принимаем в ряды юнармейцев детей военнослужащих, проходящих военную службу за пределами Российской Федерации. Эту практику мы продолжим в отдаленных гарнизонах и российских военных гарнизонах за границей", - сообщил Барышев.