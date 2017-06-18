Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дети военнослужащих российской базы в Гюмри стали юнармейцами

Армия и ОПК
18 июня, 17:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

На торжественной церемонии присутствовал начальник главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил РФ полковник Михаил Барышев

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Дети российских военнослужащих, проходящих службу на базе в Армении, сегодня стали юнармейцами. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Здесь отметили, что такая церемония "впервые состоялась за территорией Российской Федерации". "Учащиеся общеобразовательной школы №19 Министерства обороны РФ приняли присягу юнармейцев у памятника Михаилу Калашникову в Гюмри", - уточнили в военном ведомстве.

Смотрите также

Почти 95 тысяч школьников из 85 регионов России вступили в "Юнармию"

В подмосковном парке "Патриот" появится первый летний лагерь "Юнармии"

Для проведения торжественной церемонии на российскую военную базу прибыли начальник главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил РФ полковник Михаил Барышев, член учредительного совета движения "Юнармия", двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, олимпийский чемпион Джамал Отарсултанов и чемпион мира Хетик Цаболов.

Представитель Минобороны передал детям знамя "Юнармии", спортсмены Центрального спортивного клуба армии провели для юнармейцев мастер-класс по вольной борьбе.

"Сегодня мы первый раз принимаем в ряды юнармейцев детей военнослужащих, проходящих военную службу за пределами Российской Федерации. Эту практику мы продолжим в отдаленных гарнизонах и российских военных гарнизонах за границей", - сообщил Барышев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Северный флот России
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография начальника ГИБДД РФ Михаила Черникова
2
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
3
Промоутер Ковалева сообщила, что опротестует результат боя с Уордом
4
Путин признался, что "ничего революционного" в ходе "Прямой линии" не узнал
5
Михаил Черников назначен главой ГИБДД
6
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
7
Крупнейшие в мире лесные пожары по числу человеческих жертв. Досье
Темы дня
Загрузка...
Реклама