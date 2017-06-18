Третий сторожевой корабль поступил на вооружение пограничного управления ФСБ в Крыму

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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Третий пограничный сторожевой корабль второго ранга "Поворотный" поступил на вооружение пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, сообщила пресс-служба управления.
"18 июля 2017 года на базу в Балаклаве (Севастополь - прим. ТАСС) поступил пограничный сторожевой корабль второго ранга "Проворный". В составе сил береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым это уже третий корабль второго ранга, который прибыл для выполнения задач по охране морских границ и морских биологических ресурсов, ранее в распоряжение крымских пограничников прибыли "Изумруд" и "Аметист"", - сказано в сообщении.
Сторожевые корабли проекта 22460 "Охотник" произведены в Санкт-Петербурге судостроительной фирмой "Алмаз", имеют водоизмещение 700 тонн, длину 62,4 метра, ширину 11 метров, максимальную скорость хода 25 узлов. Экипаж судна способен автономно находиться в море 30 суток и совершать переход в 3,5 тыс. миль. Корабль оборудован вертолетной площадкой, артиллерийскими комплексами и пулеметными установками.
Сообщается, что эти суда предназначены для защиты и охраны государственной границы, экономических и иных интересов России во внутренних морских водах, в территориальном море, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе РФ. В задачи кораблей также входит участие в поисково-спасательном обеспечении и в операциях по борьбе с терроризмом и морским пиратством.