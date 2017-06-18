Субмарины проекта "Лада" смогут вести залповую ракетную стрельбу по морским целям

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Неатомные подводные лодки проекта 677 "Лада" получат возможность ведения залповой ракетной стрельбы по морским целям. Об этом сообщил замкомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.
"Отличительными особенностями подводных лодок проекта 677 по сравнению с подводными лодками предыдущего поколения являются возможность ведения залповой ракетной стрельбы по морским целям, улучшенные характеристики радиоэлектронного вооружения, наличие комплексной автоматизированной системы управления кораблем, его боевыми, техническими средствами и оружием", - сказал Бурсук в интервью газете "Красная звезда", которое будет опубликовано в понедельник.
По его словам, другими особенностями подлодок "Лада" является наличие нового гидроакустического комплекса, способного обнаружить малошумные цели на больших расстояниях, а также наличие непроникающих в прочный корпус выдвижных устройств. Кроме того, подлодки проекта 677 обладают противогидролокационным покрытием корпуса нового поколения, уточнил вице-адмирал.
Субмарины типа "Лада" относятся к четвертому поколению неатомных субмарин. Надводное водоизмещение подлодок этого проекта составляет порядка 1,75 тыс. тонн (против 2,3 тыс. тонн у "Варшавянок"), скорость подводного хода достигает 21 узла. Субмарины нового поколения отличаются низким уровнем шумности и высокой степенью автоматизации. Основным их вооружением являются крылатые ракеты комплекса "Калибр".