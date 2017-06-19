ВМС КНР: учения "Морское взаимодействие - 2017" пройдут в непростых условиях

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ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Российско-китайские учения "Морское взаимодействие - 2017" пройдут в сложном районе. Об этом заявил заместитель командующего китайских ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Чжун.
"Отряду китайских военных кораблей в этот раз предстоит проделать длинный путь", - приводит слова Тянь Чжуна издания "Жэньминь жибао". "Задач в ходе нынешней миссии запланировано много, а район проведения учений сложный. Поэтому весь личный состав отряда кораблей должен наилучшим образом проявить себя", - добавил он.
В воскресенье, 18 июня, отряд кораблей ВМС НОАК вышел из порта Санья (островная провинция Хайнань) и направился в Россию для участия в российско-китайских учениях "Морское взаимодействие - 2017". Как сообщило Министерство обороны КНР, в состав отряда входят эсминец "Чанша", фрегат "Юньчэн" и судно обеспечения "Ломаху". Ожидается, что учения в период с середины июля до середины сентября пройдут в акватории Балтийского, Охотского и Японского морей.