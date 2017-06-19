РФ может начать поставки 48 Ми-17В-5 в Индию в 2018 году

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ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 19 июня. /ТАСС/. Поставки вертолетов Ми-17В-5 в Индию могут начаться в 2018 году, если контракт на 48 машин будет подписан до конца 2017. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский.
"Сейчас идут переговоры с нашими коллегами из "Рособоронэкспорта", мы надеемся, что до конца года выйдем на подписание контракта и тогда сможем уже в 2018 году поставить первые вертолеты", - сказал Богинский.
Соглашение о поставке 48 Ми-17В-5 Индии обсуждается не первый год. В феврале замглавы "Вертолетов России" Игорь Чечиков заявлял, что в холдинге рассчитывают на подписание контракта до конца 2017 года. По его словам, речь идет "только о формальных согласованиях".
Вертолеты типа Ми-8МТВ-5/Ми-17В-5 предназначены для перевозки пассажиров и грузов, могут использоваться для спасательных операций и нести вооружение.