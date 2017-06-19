Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Вертолеты России" модернизируют Ка-52К по техзаданию Минобороны РФ

Армия и ОПК
19 июня, 13:22 UTC+3 ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/ 19, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что холдинг рассчитывает заключить контракт с Минобороны РФ на поставки Ка-52К в 2019 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 19 июня. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" ведет работы по модернизации вертолетов Ка-52К. Об этом в понедельник сообщил генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

"Мы ведем работы по модернизации вертолета Ка-52К корабельного базирования. Эта работа идет согласно техническому заданию Минобороны", - сказал Богинский в ходе авиасалона "Ле-Бурже-2017".

Ранее Богинский заявлял, что холдинг "Вертолеты России" рассчитывает заключить контракт с Минобороны РФ на поставки Ка-52К в 2019 году. В свою очередь генеральный конструктор АО "Камов" Сергей Михеев сообщал, что испытания Ка-52К планируется провести в ближайшие три года на кораблях четырех разных типов.

От базовой модели Ка-52К отличается наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет ему компактно располагаться в трюме корабля. Уменьшенные габариты Ка-52К позволяют увеличить количество размещаемых на корабле вертолетов. Бронированная кабина экипажа и катапультная система позволяют летчикам безопасно покидать машину. Кроме того, на Ка-52 корабельного базирования предусмотрено спасательное устройство для помощи людям, которые терпят бедствие в море.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Ле-Бурже-2017"
Персоны
Богинский, Андрей Иванович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Северный флот России
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны назвало уничтожение американцами сирийского Су-22 военной агрессией
2
Путин подписал поправки в Трудовой кодекс об установлении неполного рабочего времени
3
Песков: Путин не будет вмешиваться в судебный спор АФК "Система" и "Роснефти"
4
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы
5
Саакашвили закидали яйцами во время выступления в Кривом Роге
6
Фадеев считает, что вдохновители протестов лишены чувства истории
7
Евросоюз на год продлил санкции против Крыма
Темы дня
Загрузка...
Реклама