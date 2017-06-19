"Вертолеты России" модернизируют Ка-52К по техзаданию Минобороны РФ

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ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 19 июня. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" ведет работы по модернизации вертолетов Ка-52К. Об этом в понедельник сообщил генеральный директор холдинга Андрей Богинский.
"Мы ведем работы по модернизации вертолета Ка-52К корабельного базирования. Эта работа идет согласно техническому заданию Минобороны", - сказал Богинский в ходе авиасалона "Ле-Бурже-2017".
Ранее Богинский заявлял, что холдинг "Вертолеты России" рассчитывает заключить контракт с Минобороны РФ на поставки Ка-52К в 2019 году. В свою очередь генеральный конструктор АО "Камов" Сергей Михеев сообщал, что испытания Ка-52К планируется провести в ближайшие три года на кораблях четырех разных типов.
От базовой модели Ка-52К отличается наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет ему компактно располагаться в трюме корабля. Уменьшенные габариты Ка-52К позволяют увеличить количество размещаемых на корабле вертолетов. Бронированная кабина экипажа и катапультная система позволяют летчикам безопасно покидать машину. Кроме того, на Ка-52 корабельного базирования предусмотрено спасательное устройство для помощи людям, которые терпят бедствие в море.