ФСВТС: российско-индийский истребитель FGFA не будет уступать ПАК ФА

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ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 19 июня. /ТАСС/. Российско-индийский истребитель пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) не будет уступать разработанному для Воздушно-космических сил РФ ПАК ФА, заявил в понедельник журналистам глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"Индия наряду с Россией получит не просто ноу-хау, но и право собственности на разрабатываемую ПВН (продукцию военного назначения - прим. ТАСС). То есть этот истребитель, если у нас будет подписан контракт и будет исполнено межправсоглашение тем самым - а мы, естественно, к этому идем, не будет уступать нашему ПАК ФА", - сказал Шугаев на авиасалоне в Ле-Бурже.
"Другое дело, что бортовое оборудование будет в том числе индийского производства. Это будет самолет, который будет адаптирован в том числе для индийского рынка. То есть это не ухудшение характеристик, которые присущи национальному продукту, который используется в ВС РФ, адаптация под условия заказчика", - добавил глава ведомства.
Он подчеркнул, что ни одна другая страна не готова передать Индии "столь чувствительные технологии".
Соглашение о проекте FGFA было подписано в 2007 году. В начале мая источник в Минобороны Индии заявил индийскому агентству PTI, что контракт на разработку детального проекта нового истребителя будет подписан во второй половине 2017 года. Весной российские официальные лица заявляли, что РФ полностью выполняет свои обязательства в рамках проекта и ожидает решения индийской стороны.