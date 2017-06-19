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Первый из трех новых атомных ледоколов сдадут в июне 2019 года

Армия и ОПК
19 июня, 14:13 дата обновления: 19 июня, 14:15 UTC+3

Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, первым сдадут головной ледокол "Арктика"

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ГОРКИ, 19 июня. /ТАСС/. Сдача головного ледокола "Арктика" состоится в июне 2019 года. Еще два судна этой серии будут сданы в 2020 и 2021 годах. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на совещании премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

"Мы выходим на июнь 2019 года - это уже сдача головного ледокола "Арктика"", - сказал он. "Дальше - ноябрь 2020 года, это атомный ледокол "Урал" и атомный ледокол "Сибирь" - это 2021 год, ноябрь", - перечислил Рогозин.

По словам вице-премьера, судостроители и госкорпорация "Росатом" оптимистично настроены в отношении проекта создания атомного ледокола "Лидер" мощностью 120 мвт. 

"Хочу доложить, что довольно оптимистично настроены и судостроители, и "Росатом", и поставщики в отношении атомного ледокола "Лидер" на 120 мвт", - сказал он. "И документация есть, и технически сложилась уже вся промышленная кооперация", - сообщил Рогозин. "Если будет принято решение правительством через несколько лет о его строительстве, в целом техническая основа для его создания появляется", - сказал он.

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