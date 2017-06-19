Госиспытания истребителя МиГ-35 завершатся в 2017 году

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 19 июня. /ТАСС/. Истребитель МиГ-35 в 2017 году, как ожидается, завершит прохождение государственных испытаний. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель гендиректора РСК "МиГ" Виктор Чернов.

"Эта машина, которая в этом году завершает государственные испытания, будет иметь очень хорошие перспективы - мы рассчитываем на такие рынки, как Южная, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и страны Африки", - сказал Чернов на авиасалоне в Ле-Бурже.

МиГ-35 - новейший российский многоцелевой истребитель поколения "4++". Он представляет собой дальнейшее развитие серийных боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Истребитель имеет улучшенные летно-технические характеристики, новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, широкий арсенал управляемого вооружения классов "воздух - воздух" и "воздух - поверхность".

Летные испытания МиГ-35 начались 26 января, а 27 января в Подмосковье прошла его международная презентация. Во вторник ОАК сообщила о подписании контракта с Минобороны РФ на поставку в 2017-2018 годах двух таких истребителей. По данным источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, в 2018 году может быть подписан контракт на более чем 30 МиГ-35 для Минобороны.