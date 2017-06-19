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Экипажи крейсеров Северного флота провели артиллерийские стрельбы в Арктике

Армия и ОПК
19 июня, 15:34 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 19, июня. /ТАСС

Экипажи отработали слаженность действий при совместном маневрировании, применении оружия и технических средств

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МУРМАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Расчеты тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" и ракетного крейсера "Маршал Устинов" выполнили совместные артиллерийские стрельбы в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Об этом в понедельник сообщили в пресс- службе флота.

"В ходе учений экипажи крейсеров отработали ведение боя с отрядом кораблей условного противника. Стрельбы по морской цели последовательно выполнили боевые расчеты батарей универсального калибра АК-130", - говорится в сообщении.

Во взаимодействии с летчиками смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота экипажи "Петра Великого" и "Маршала Устинова" провели учение по отражению внезапных атак самолетов и авиационных ракет, пикирующих на корабли соединения. В ходе учения моряки выполнили артиллерийские стрельбы по имитированным воздушным целям, выставленным самолетами.

Данный эпизод завершил активную фазу совместного выхода крейсеров флота в Баренцево море. Экипажи отработали слаженность действий при совместном маневрировании, применении оружия и технических средств.

Также они выполнили учебные мероприятия по борьбе за живучесть кораблей на ходу и при стоянке на якоре и провели тренировки по оказанию помощи на море и организации буксировки условно поврежденного корабля, потерявшего ход.

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