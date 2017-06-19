ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 19 июня. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" с начала года подписал новые контракты на $8 млрд, поставил продукцию общей стоимостью $3 млрд. Такие данные привел в понедельник журналистам глава компании Александр Михеев.

"Где-то чуть больше трех млрд - отгрузили и поставили имущества, и подписали контрактов (на сумму) около $8 млрд с начала этого года - без комментариев, что куда и по какой теме", - сказал Михеев на авиасалоне в Ле-Бурже.

"Портфель заказов "Рособоронэкспорта" постоянно меняется. Мы понимаем, что с учетом исполнения плана 2017 года отгрузки и поставки, с одной стороны, портфель уменьшается, с другой - есть задача нам с вами иметь динамику подписания новых контрактов. Поэтому портфель - около $45 млрд", - добавил глава компании.

Михеев отметил, что санкции не оказали сильного влияния на работу "Рособронэкспорта", только в прошлом году компания заключила более тысячи контрактов. "Что касается санкций, у нас в прошлом году поставки осуществлялись в 53 страны, более тысячи контрактов подписано. Санкции нам на сегодняшний день не запрещают работать с традиционными нашими партнерами, ну а с европейскими и американскими компаниями в принципе мы работаем в рамках существующего международного права", - сказал Михеев.

По его словам, когда нужно, американцы принимают решение работать с российскими организациями. "На наше исполнение контрактов в рамках существующего портфеля заказов санкции пока сильного влияния не оказали", - добавил глава компании.

Экспорт вертолетов

Как сообщил глава "Рособоронэкспорта", компания на данный момент имеет контракты на поставку за рубеж 106 вертолетов, стоимость соглашений составляет $4,7 млрд. "У "Рособоронэкспорта" действующий контракт на 106 вертолетов, $4,7 млрд - это вертолетная составляющая в портфеле наших заказов. У нас запросы есть, мы ими занимаемся. Это вертолеты Ми-17, Ми-26, Ка-52 и Ми-28", - сказал он.

В мае 2016 года Михеев, занимавший тогда пост гендиректора "Вертолетов России", сообщал, что портфель экспортных заказов холдинга составляет 160 машин стоимостью $6 млрд.

В сентябре 2016 года общий портфель заказов холдинга оценивался в 500 машин.

Также, по словам Михеева, "Рособоронэкспорт" рассчитывает в ближайшие два-три года вывести на рынок военные версии вертолетов "Ансат" и Ка-62.

"Пока будет время некоего отложенного спроса, за это время наши компании, занимающиеся производством вооружения и бортовых комплексов, должны "подтянуть" системы вооружения и выпустить новые модели, такие как "Ансат", Ка-226, Ка-62. За эти два-три года как раз можно успеть вывести на рынок милитаризованную, военную версию этих платформ", - сказал Михеев.

Ранее генеральный конструктор АО "Камов" Сергей Михеев сообщил, что военный вариант вертолета Ка-62 может вызвать интерес у зарубежных покупателей.

В апреле прошлого года летный образец Ка-62 впервые совершил отрыв от земли для оценки общей работоспособности и проверки основных систем электроснабжения и бортового оборудования, а в мае этого года машина впервые совершила полноценный полет.

В число основных сфер применения Ка-62 входят транспортировка пассажиров, спасательные операции, а также работы в нефтегазовой области. Высокий уровень энерговооруженности обеспечивает широкий диапазон высот эксплуатации вертолета. Ка-62 может использоваться в жарком климате и совершать полеты над морем.