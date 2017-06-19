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"Рособоронэкспорт": МиГ-35 может пойти на экспорт через год-два

Армия и ОПК
19 июня, 16:15 UTC+3 ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/ 19, июня. /ТАСС

По словам главы компании Александра Михеева, интерес к приобретению МиГ-35 проявляет, в частности, Бангладеш

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ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 19 июня. /ТАСС/. Новейший российский истребитель МиГ-35 может пойти на экспорт через год-два, когда его доведут до заявленных характеристик. Об этом заявил в понедельник журналистам глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Я думаю, в течение года-двух самолет будет доведен до ресурсных заявленных характеристик, получит необходимый облик и будет принят в дальнейшем как продукт для экспорта", - сказал он на авиасалоне в Ле-Бурже.

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Ранее в понедельник заместитель гендиректора РСК "МиГ" Виктор Чернов заявил, что МиГ-35 завершит прохождение государственных испытаний в 2017 году. По его словам, у истребителя есть "очень хорошие перспективы" в Азии, Латинской Америке и Африке.

По словам Михеева, интерес к приобретению МиГ-35 проявляет Бангладеш. "Бангладеш - наш давний партнер, который эксплуатирует в основном российскую технику, и интерес (к МиГ-35) проявляется. В этом плане у нас совершенно открытая позиция, расскажем про этот самолет", - сказал Михеев на авиасалоне в Ле-Бурже.

МиГ-35 - новейший российский многоцелевой истребитель поколения "4++". Он представляет собой дальнейшее развитие серийных боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Истребитель имеет улучшенные летно-технические характеристики, новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, широкий арсенал управляемого вооружения классов "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Летные испытания МиГ-35 начались 26 января, а 27 января в Подмосковье прошла его международная презентация.

В Бангладеш ранее были поставлены 16 учебно-боевых самолетов Як-130 по контракту, заключенному в 2014 году.

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