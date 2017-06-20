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РФ поставила Нигерии первые два Ми-35М по контракту на 12 машин

Армия и ОПК
20 июня, 9:20 UTC+3 /ФРАНЦИЯ/ 20, июня. /ТАСС

Транспортно-боевые вертолеты Ми-35М предназначены, в частности, для уничтожения бронетехники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск

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ЛЕ-БУРЖЕ /ФРАНЦИЯ/, 20 июня. /ТАСС/. Россия поставила Нигерии первые два вертолета Ми-35М из 12 законтрактованных машин. Об этом во вторник сообщил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"В декабре 2016 года стране были поставлены первые два вертолета. Поставка остальных машин будет произведена в соответствии с условиями контракта, срок исполнения которого до 2018 года", - сказал Шугаев.

Контракт на поставку Нигерии 12 вертолетов Ми-35М был подписан в октябре 2015 года.

Транспортно-боевые Ми-35М предназначены для уничтожения бронетехники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, а также транспортировки личного состава, эвакуации раненных, перевозки грузов и выполнения других задач. Вертолеты оснащены современным высокоточным оружием и способны выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях.

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